Korábban sem élt rosszul Bonnie Locket, de mióta erotikus modellként dolgozik, nincsenek anyagi gondjai. A 33 éves brit szőkeség saját oldallal rendelkezik az OnlyFans-en, amivel éves szinten többszázmillió forintot keres. Emellett jól jövedelmező lehet Instagram- és TikTok-oldala is, amelyeket összesen hárommillió ember követ figyelemmel.

Amikor abbahagytam a táncot, továbbra is vágytam a fellépésekre, így most ezt csinálom. Értékelem a testemet, hiszen abból élek, mindig is abból éltem. Vicces, amikor az emberek azt javasolják, hogy szerezzek rendes állást. Nem kell "rendes" állást szereznem, mert szeretem a mostani munkám

– magyarázta a szőke bombázó, aki azt is elárulta, hogy sem szülei, sem barátja nem bánja, hogy ezt a munkát csinálja. Sőt, éppenséggel az édesanyja meztelen lánya videóinak a legnagyobb rajongója. – írja a Bors.