A gyilkos férfi, Benjamin Beale tavaly jött össze a kétgyermekes édesanyával, Julia Dardarral. A volt férje jelentette be exfelesége eltűnését, amikor nem tudta semmilyen módon felvenni a kapcsolatot a nővel. Azt magyarázta a rendőröknek, hogy szerinte a nő drogfüggő lett új pasija hatására. Ezt követően Beale-t is kikérdezték a rendőrök, de ekkor csak azt válaszolta, hogy őt is elhagyta és szerinte öngyilkos lett.

Nemsokkal később, egy házkutatási parancsnak köszönhetően kiderült az igazság: a férfi fagyasztójában emberi testrészeket találtak. A kiolvasztás után azonosították a tetemet, az eltűnt feleség, Julia volt az.

A helyi törvények értelmében a férfi a gyilkosságért akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat, emellett bizonyítékok eltüntetése, valamint a hatóság félrevezetése miatt további legfeljebb negyven év vár rá – írja a Daily Star.