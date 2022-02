A koronavírus omikron variánsának terjedőben lévő BA.2 változata nem tűnik súlyosabbnak, mint az eredeti BA.1 változat - közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik vezetője.

A védőoltások továbbra is hasonló védelmet nyújtanak az omikron különböző változataival szemben - jelentette ki Boris Pavlin, a WHO járványügyi szakértője. A BA.2 alvariáns több országban - így Dániában - kezdi felváltani a BA.1 változatot. Dániai adatok alapján - ahol a BA.2 alvariáns elsőként váltotta fel a BA.1-et, úgy tűnik, hogy nincsen különbség a betegség súlyossága között, bár a BA.2 képes világszerte felváltani a BA.1 változatot - tette hozzá Pavlin.



"Más országokat tekintve, ahol a BA.2 most váltja fel a BA.1.-et, nem látunk a vártnál nagyobb zavarokat a kórházi ellátásában" - mondta a szakértő.

A BA.2 alvariáns gyorsabban terjed, mint az előző, és képes jobban megfertőzni a beoltottakat egy dán kutatás szerint, ami több mint 8500 dániai háztartásban vizsgálta a koronavírus-fertőzéseket december és január között.



A BA.2 alvariáns most válik dominánssá a Fülöp-szigeteken, Nepálban, Katarban, Indiában és Dániában - mondta Pavlin. Hozzátette: a vakcina nagyban véd a vírus - így az omikron variáns által okozott súlyos betegség ellen.