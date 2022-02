Tavaly februárban vonult ki a rendőrség és a mentők a budapesti II. kerületi Kapás utcába. Egy 39 éves nő végzett élettársával brutális kegyetlenséggel, majd a saját életét is ki akarta oltani. Meztelenül találtak rá, a nyakában egy késsel. Az ő életét sikerült megmenteni, de élettársának esélye sem volt a túlélésre: nyolcvanszor sújtott le rá a nő egy baltával, szinte ép porcikája sem maradt. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás, és egyre több részletre derül fény.

Kiderült, hogy a nő a kapcsolatuk alatt többször bántalmazta a férfit, a súlyos esetre azért került sor, mert az áldozatnál végleg betelt a pohár, és el akarta hagyni a nőt.

"Attilánál rendesebb és jobb embert nem ismertem még" - mondta az áldozat, M. Attila egyik ismerőse a Blikknek. "Ő mindenkin csak segített, hatalmas volt a szíve. Mi, a barátai, hiába mondtuk neki már korábban is, hogy hagyja ott Krisztinát, mert nem normális, amit ez a nő művel vele, ő mégis vele maradt. Pedig nem csak lelkileg terrorizálta, hanem többször meg is verte őt. Attila egy idő után már látta, hogy Krisztina menthetetlen, hiszen nem csak agresszív, hanem állandóan hazudik is. Ám a nő kislányát nagyon sajnálta, ezért velük maradt. Aztán nála is betelt a pohár, a szakítás mellett döntött. Pár cuccáért ment vissza, amikor ez a nő rátámadt. Tudtuk, bármire képes, azt azonban álmunkban sem gondoltuk, hogy az életét is elveszi. A nyomozás még mindig tart, reméljük, végre már lezárul, aztán bíróság elé állítják. Félünk azonban, hogy a végén pár évvel megússza, mert arra hivatkozik majd, hogy hirtelen felindulásból cselekedett. Pedig aki ilyenre képes, azt soha többé nem szabadna visszaengedni a társadalomba" - mondta.

Az is kiderült, hogy a nő minden hazugságra képes volt, hogy a férfit maga mellett tartsa, már a munkahelyét is elvesztette, sehol nem látták szívesen.