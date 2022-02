Hihetetlenül bizarr esetre derült fény a napokban. Egy mosonmagyaróvári férfi holtan találta édesapját, akit letakart egy lepedővel, majd ahelyett, hogy értesítette volna a háziorvost, úgy tett, mintha nem történt volna semmi.

A férfi holtteste közel egy évig volt a lakásban, halálát ezidáig nem jelentette a hatóságok felé. Ugyanúgy élte az életét, mint azelőtt, csupán apja szobájába nem ment be. Az elhunyt nyugdíját felvette, így közel 2 millió forint ütötte a markát.

A hátborzongató esetre akkor derült fény, amikor a rendőrök kimentek a házhoz, mert épp körözték a férfit. Ő közölte, hogy édesapjával él a házban, aki közel egy éve halott. A holtteste már mumifikálódott állapotban volt: az eset mindenkit megdöbbentett.

"Mindig is furcsa férfi volt, nemigen mutatkozott, ha meglátott minket, inkább bement a lakásba. Régebben beszéltünk párszor, akkor sok mindenbe beleokoskodott, ezért mi csak Professzorkának hívtuk. Korábban azért volt garázdasági ügye, mert elé parkolt egy kocsi, aminek lerúgta a tükrét, a bírságot pedig nem fizette be"

– mondta az egyik utcabeli a Borsnak.

"A két testvér sokat ivott és veszekedett, de a másik fiú szociálisabb volt, de ő pár éve meghalt. Mikor az anyukája is elment, arról is csak három nappal később szóltak, minket már attól is kivert a víz, nemhogy ettől"

-mondta a szomszéd.

"Pár hónapja megkérdeztem, hogy hol van az öreg, akkor lazán annyit mondott, hogy ja, ő három hónapja meghalt. Bár halottszállítót nem láttunk, nem firtattuk a dolgot"

– tette hozzá a család ismerőse.

Nem ez az első ilyen morbid eset, február elején ugyanis egy két éve halott nő mumifikálódott holttestét találta meg a rendőrség.