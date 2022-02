A Pest Megyei Főügyészség közleményében közölte, hogy a vádirat szerint a negyvenes évei közepén járó férfi egy hamis női profilt hozott létre a legnagyobb közösségi oldalon. Ezután célzatosan kiskorúakkal próbált megismerkedni.

A férfi 2019 szeptemberében kezdett csevegőalkalmazáson keresztül aktív üzenetváltásokba egy akkor még csak tízéves lánnyal. Egy hónap után annyira a bizalmába férkőzött, hogy fokozatosan rá tudta venni arra, hogy először ruhás, majd mezítelen képeket küldjön neki. Ezután arra is rávette, hogy olyan képeket, illetve felvételeket küldjön neki, amelyeken önkielégítést végez.

Ugyanebben az időszakban egy 14. életévét be nem töltött fiúval is megismerkedett az elkövető. Neki először egy nőről készült, pornográf jellegű videót küldött el, ezután azt kérte tőle, hogy küldjön magáról is hasonló jellegű képeket, illetve videót. Ezt a fiú meg is tette.

Az ügyészek szerint a férfi még egy kiskorú lányról készült, pornográf jellegű kép- illetve videófelvételeket is megszerzett. A férfi telefonján a három beazonosítható sértettről készült felvételek mellett több hasonló, az internetről letöltött tartalmat is találtak.

A Ráckevei Járási Ügyészség a férfi ellen 12. életévét be nem töltött személlyel, szexuális cselekmény végeztetésével elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat - írja az MTI.