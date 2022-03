Az elmúlt napokban többször írtunk arról a pusztításról, ami Mariupolban zajlik. Az ukrán városban már több mint másfél ezer ember halt meg a folyamatos rakétatámadások miatt. A civil áldozatok száma is nagyon megugrott, az oroszok ugyanis a humanitárius folyosókat is lebombázták.

A holttesteket tömegsírokba helyezik, akadnak köztük fiatalok, idősek és gyermekek is. Az oroszok a mariupoli színházat és a szülészeti kórházat is megsemmisítették, így az áldozatok között több várandós nő is van.

Evgeniy Maloletka Instagram-oldalán számolt be a véres valóságról, fotói a háború igazi arcát mutatják be. Az oldalra feltöltött megrázó felvételek között van, amin egy haldokló kismama szerepel, de a tömegsírokat, és a halottaik felett virrasztó hozzátartozókat is közelről mutatja meg. Az alábbi fotókon azt láthatjuk, ahogy egy ukrán család elveszíti kislányát.