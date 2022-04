A február végén kirobbant orosz-ukrán háború már eddig is számtalan áldozatot követelt. Elestek katonák, meghaltak civilek, és gyermekek is vannak a halottak között. A harcok során azonban nemcsak emberek, hanem állatok is életüket vesztik, őket nevezik a háború csendes áldozatainak.