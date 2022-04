A baleset csütörtök este kilenc órakor történt a III. kerületben a Bécsi út és a Szépvölgyi út kereszteződésében. A történtekről készült felvételt egy olvasó küldte be a bpiautosok.hu oldalra.

A felvételen látszik, hogy a gyalogos a piros jelzés ellenére indult el az úton úgy, hogy előtte nem is nézett körül, sőt, az éppen akkor zöld jelzést kapó villamos előtt is áthaladt, amelynek még integetett is.

Ezután jött egy fehér Mercedes, amelyik elgázolta a férfit, aki több métert repült az úttest felett. Arról egyelőre nincs információ, hogy a férfi túlélte-e az ütközést.

Lehetséges, hogy a gyalogos részeg volt, legalábbis az úttestre lépés előtti táncmozdulatok és a kissé bizonytalan járás is erre utal.