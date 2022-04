Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki többször lefogta és megerőszakolta unokahúgát. Kétszer teherbe is ejtette.

A vádirati tényállás szerint az erőszakos, többszörös visszaesőnek minősülő férfi öccse volt feleségével létesített élettársi kapcsolatot Sopronban. Élettársa egyik gyermekét, a 14 éves sértettet 2018-ban és 2019-ben is többször bezárta, lefogta és megerőszakolta - a kislány tiltakozása és zokogása ellenére. A sértett kétszer is teherbe esett, amiről az elkövető is tudott. A terhességek megszakításra kerültek.

A kislány a vele történteket azt követően mondta el édesanyjának, hogy megtudta, az elkövetőnek újra börtönbe kell vonulnia. A feljelentés megtételére a férfi bevonulásának napján került sor. A szabadulásának napjától pedig a férfi ezen ügyben letartóztatás hatálya alatt áll.

A vádlott terhére rótt minősített szexuális erőszak – az erőszakos többszörös visszaesőkénti elkövetés miatt - életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni - írja az ügyészség.