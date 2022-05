Május 5-én kezdte meg börtönbüntetését a The Kidd Creole néven elhíresült amerikai rapzenész, miután a múlt hónapban szándékos emberölés vádjában bűnösnek találták.

A '70-es-'80-as években népszerűvé vált Grandmaster Flash and Furious Five nevű együttes alapító tagja 2017-ben késelt halálra egy hajléktalan férfit New Yorkban. Creole, polgári nevén Nathaniel Glover (62) homofóbiától vezérelve rántott kést az áldozatra, aki állítása szerint a nyílt utcán közeledni akart felé, holott a hatóságok szerint csak megkérezte a rappertől, hogy „Mi a helyzet?", miközben épp munkába igyekezett. Az 55 éves férfit, John Jollyt kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe.

Glover ezután saját munkahelyére sietett, ahol átöltözött és lemosta a támadóeszközt, majd metróra szállt és egy csatornába dobta azt. A zenész, aki szabadulása után öt évig csak hatósági felügyelet mellett tartózkodhat a büntetés-végrehajtási intézeten kívül, a bíróságon ártatlannak vallotta magát, és még mindig nem érti, miért kezelik őt hidegvérű gyilkosként – írja a Mirror.