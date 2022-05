A tragédia nyilvánosságra kerülését követő estén a csatorna az Összezárva Hajdú Péterrel azon részének ismétlését vetítette, melyben a műsorvezető a néhai Berkivel beszélget.

„A Berki Krisztián emlékét felidéző epizódot óriási nézői érdeklődés övezte, olyannyira, hogy az adás a LifeTV számos főmüsoridős nézettségi rekordját is megdöntötte. A csatorna a kereskedelmileg fontos célcsoportokban minden idők legmagasabb közönségarányait érte el az említett időszakban, valamint a műsor adásideje alatt az összes kiemelt nézői célcsoportban a TOP5 legnépszerűbb csatorna között szerepelt a több mint 110 magyar nyelvű tv-csatorna közül.

A teljes lakosság körében 3,3%-os közönségaránnyal a 3. legnépszerűbb csatornának bizonyult, csak a TV2 és az RTL Klub tudta megelőzni. A kereskedelmileg fontos 18-59-es célcsoportban 4%-os, a 18-49-es célcsoportban pedig 4,3%-os közönségarányt ért el, a 18-29-es korosztály körében pedig átlépte az 5%-os határt, 5,1%-os eredménnyel."

– állt a LifeTV sajtóközleményében.

Hajdú Péter műsorvezető, a MédiaVivantis Zrt. vezérigazgatója azt is elárulta, hogy egykori jóbarátja saját nézettségi rekordját is megdöntötte: a beszélgetőshow epizódjai közül az övét nézték meg legtöbben, s ezt az eredményt most sikerült túlszárnyalnia.