Egy 23 éves édesanyja New York-i otthonába tört be egy 14 éves kamasz és bűntársa. A egyik fiú a lakást kutatta át értékeket keresve, a másik pedig rárúgta a nőre a hálószoba ajtaját, az ágyra szorította, fojtogatni kezdte, majd megerőszakolta. A hálóban ott volt a négyéves kislánya is, aki végignézte a különös kegyetlenséggel elkövetett bántalmazást.

A fiatal ezután megpróbálta kirángatni a hálóból a gyermeket, de az anyának még volt annyi lélekjelenléte, hogy rátámadott bántalmazójára. Így végül az anyát rángatta ki a szobából, majd egy késsel megvágta az arcát és mellkason szúrta.

Az elkövetőt április 19-én elfogták, a társát még keresik - írja a dreamindemon.com.