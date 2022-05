A pár a Tények beszámolója alapján rendszeresen ivott és veszekedett, az asszony végül ezért döntött úgy, hogy elhagyja a férfit. Később, 2020 szeptemberében visszatért a házba, hogy ott maradt holmijait elvigye, ekkor támadt rá volt párja. Földre lökte és rugdosni kezdte őt, nyakát pedig megtaposta. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A gyilkos a falu határában lévő illegális szemétlerakónál rejtette el a holttestet, tettét még az asszony fiai előtt is tagadta. Az ügyészség most 15 év börtönt kért rá, s mivel a vádlott a bíróságon sem ismerte be a szörnyű bűncselekményt, az ügy további tárgyalásokkal folytatódik.