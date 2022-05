A fiatal lány valószínűleg csak egy kicsit fel akarta dobni az autópályán araszoló kamionsofőröket, amikor megvillantotta melleit. Tettéért azonban akár még börtönbe is kerülhet.

Billie Louise a Twitteren osztotta meg merész akcióját. A 27 éves nő nagy bajba kerülhet tettéért, még akkor is, ha villantása miatt nem okozott tömegbalesetet - írja a The Sun. Ha a bíróság arra a következtetésre jut, hogy Louise szándékosan akart zavart kelteni az alatta haladó forgalomban, akár két évre is börtönbe kerülhet.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az angliai Kent megyében a hasonló zavarkeltésért általában "csupán" fél év börtön jár, illetve 5 ezer fontos pénzbüntetés, azonban még így is, az ehhez hasonló elkövetők neve bekerülhet a szexragadozókat nyilvántartó listába is.