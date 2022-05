Borzalmas gyilkosság rázta meg a Somogy megyei Barcs települést. A helyben is ismert vadászt saját fia ölte meg , méghozzá azért, mert úgy vélte, a férfi állítólag maga volt a megtestesült gonosz. Úgy tudni, a 18 éves fiú rejtélyes szekta befolyása alatt állt, ezért követhette el rémes tettét.

Az édesapa, Norbert testvére nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, állítja, elképzelni sem tudja, mi üthetett az egyébként csendes Martinba.

"Sajnos nem találkoztam sokat a bátyámmal. Hat évig külföldön dolgoztam, ráadásul 20 évvel vagyok fiatalabb a bátyámnál. Gondoskodó, szerető apa volt. A testvérem halála egy szörnyű tragédia, ami örök életemben elkísér majd engem" - mondta el a Borsnak.

Ismerősei szerint Martinnak néhány éve vett drámai fordulatot az élete, az iskolát is otthagyta. "Márciusban ünnepelte a 18. születésnapját, nem sokkal később pedig letette a fegyvervizsgát. Okos gyerek volt, de sajnos egy furcsa vallási közösség behálózta. Azok a semmirekellők tették tönkre az életét. Rendszeresen feljárt Pestre a szertartásaikra" – mondta a család egy közeli barátja.

A lap azt is megtudta, a fiút most elmeorvosi szakértő vizsgálja. Iskolatársai arról számoltak be, hogy az utóbbi időben furcsán viselkedett, mindenkit meg akart téríteni.