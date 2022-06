A TV2 Tények arról számol be, hogy a nő öt és fél éves gyermekére istenként tekintett, majd amikor a gyerek balra biccentett, úgy értelmezte, hogy neki balra kell mennie. Csak a szerencsének és a szembe jövő autósnak köszönhető, hogy nem történt tragédia.

A kocsi felborult, totálkáros lett, de a benne ülők nem sérültek meg.

Az anyát most ítélte el a bíróság és megállapították azt is, hogy személyiségzavarban szenved. A nő most orvosi segítséget vesz igénybe, és ő neveli továbbra is gyermekét.