7 szigorú szabály, amelyet a királyi családnak be kell tartania a közösségi médiában

A brit királyi család életébe szinte mindannyian szeretünk egy picit belelátni és ezt a közösségi fiókjaik követésével meg is tehetjük. Katalin és Vilmos princeandprincessofwales Instagram fiókjának 16 millió követője van, a theroyalfamily fiókot 13,3 millióan követik.

Csak hivatalos feladataikról posztolhatnak

Ahogy a hírességek gyakran megosztanak képeket arról, hogy hol nyaralnak, ott mit esznek és isznak, miket néznek meg, addig a brit királyi család tagjai csak akkor posztolnak fotót utazásaikról ha az valamely királyi, hercegi feladatuk része. Hivatalos eljegyzésekről, házasságkötésről tehetnek közzé képet, de a szabály azt is engedi, hogy születésnapjuk alkalmával megmutassák évről évre, hogy mekkorát nőttek a gyerekeik. Katalin például legutóbb május 2-án a 9 éves Sarolta hercegnőről tett közzé egy képet: később az is kiderült, hogy a fotó Erzsébet királynő előtti tisztelgés is.

Tavaly például apák napján is közzé tettek fotót, amelyen Vilmos öleli 3 gyermekét.

Csak nyomós okkal kötnek együttműködési megállapodásokat

Ha belepörgetünk a fotókba, látjuk, hogy megfontoltan bánnak a megjelölésekkel és hashtagekkel. Oldalukon csak ellenőrzött csoportok, cégek és jótékonysági szervezetek vannak megmegjelölve. Katalin hercegné rákdiagnózisa óta például együttműködnek a Macmillannal és a Cancer Research UK-val, hogy felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára.

Nincs szponzorált tartalom az oldalaikon

A királyi családnak tilos promóciós vagy kereskedelmi tevékenységet folytatnia a közösségi oldalon: náluk nem találkozhatunk azzal, hogy megjelölik, hol vették a ruháikat, ékszereiket, kozmetikumaikat. Trevor Cooke, az Earthweb adatvédelmi szakértője kijelentette: „a királyi család hivatalos oldalán leszögezték, hogy nem reklámozhatnak vagy támogathatnak semmilyen terméket, szolgáltatást vagy vállalatot. Ez a korlátozás a pártatlanság és a tisztesség fenntartását célozza”.

Nem tesznek közzé szelfiket...

... és nem is fotózzák magukat az utcán, ha erre kérik őket, udvariasan elutasítják. Jószolgálati és karitatív tevékenyéségeik közben ebben rugalmasabbak, legutóbb 2023 szeptemberében például Katalin hagyta, hogy lefotózzák kelet-londoni Streets of Growth nevű ifjúsági jótékonysági szervezetnél tett látogatása alkalmával egy ott dolgozóval és közzé is tette.