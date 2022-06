A Nyíregyházi Járásbíróságon kedden tartottak meghallgatást Gabriella ügyében, akit volt párja kegyetlenül bántalmazott. Mindkét szemét kitépte, majd a saját vérében úszva hagyta őt magára a férfi egy árokban, ő pedig elmenekült. Nem ez volt az első eset, hogy a nőt bántalmazta; a mostani meghallgatás a korábbi esetekről és elrablásáról szólt.

"Az elrablásom előtt néhány nappal befejeztem vele a kapcsolatot. Az oka az volt, hogy nem bírtam elviselni a körülményt, amiben ők éltek, és szóvá mertem tenni. Azt kértem, vigyen haza, mert nem bírom, amiben élnek. December 13-án ököllel, tenyérrel bántalmazott, és egy szobabútor üvegét is kitörte, amivel össze akart vagdosni. De fojtogatott is, az orromból, számból is jött a vér. Másnap egy baltanyéllel esett nekem, egy partvissal, széles fadarabbal folyamatosan kínzott, de ököllel is, ahogy jól esett neki. Volt egy egy méteres bárdja, amivel le akarta vágni a fejemet, és senki nem állította meg. Könyörögtem az életemért. Azt mondta nekem, 'se Istent, se embert nem ismerek, elveszem az életedet.' Térdepelve könyörögtem az életemért, de nem könyörült rajtam. Nem ütött, hanem gyilkolt. Annyira ütött, hogy elájultam. Arra ébredtem fel, hogy rugdos és a véremben úsztam. A családtagjait felbiztatta: ha jönnek értem, verjék szét az autót és a családtagjaimat is. Amikor beültem, az autóból, kihúzott, és betontörmelékeken taposta a fejemet. A családtagjaim sem tudtak segíteni, mert az elkövető odaállítatta a családtagjait az autó köré. Úgy tudtunk elmenekülni, hogy megcsúszott a sárban. Nem engedett haza, nem akarta, hogy elmenjek onnan. Féltem attól, hogy megölik a nagybátyáimat és a sógornőmet, akiket annyira féltettem, hogy inkább azt mondtam, vigyék el a kislányomat, mentsék meg az életét, én pedig ott maradok. Annyira féltem tőle, hogy először nem mertem feljelentést tenni. Féltem attól, hogy a gyermekvédelmi szolgálat elveszi tőlem a kislányomat" - idézi a Blikk Gabriellát, akinek bántalmazóját a börtönben elkülönített helyiségből, egy kijelzőn keresztül kapcsolták be. Ő azonban csak annyit fűzött az elhangzottakhoz, hogy szerinte nem stimmelnek az időpontok. "Abban az időben én lovat adtam el. De mindegy, hadd mondja, nem is érdekel" - mondta.

Ezután egy szakvéleményt is felfolvastak a nő sérüléseiről. Az is kiderült, hogy Gabriella a látását már soha nem fogja visszanyerni.

"Habár mindkét szemére megvakult és a szemgolyóit is teljesen kitépte a támadója, reménykedtünk abban, hogy szemátültetéssel segíthetnek rajta. Az egyik látószervemet fel is ajánlottam volna neki, de a specialista, aki az utolsó reményünk volt, könnyezve közölte, még soha nem hallott és látott ilyen kegyetlenséget, de sajnálja, még ő sem tud segíteni. Brutális volt ezzel szembesülni, borzasztó állapotba került a család" - mondta a nő testvére, aki sosem fogja elfelejteni azt a napot, amikor Gabriella elvesztette a látását.

"Úgy ordítottam, mint soha máskor. Haragudtam a világra és az aljasságra. Amikor bementem a kórházba, nem ismertem meg a testvérem. A folyosón kiabáltam a nevét, ő pedig egy kerekesszékből kiabált: 'Itt vagyok Robim'. Megijedtem, s azt kérdeztem, miért nem halt meg, mert még azt is könnyebb lenne elviselni, közben a fejemet a falba vertem. Sokkot kaptam, a vértől nem látszott a haja, a szemét gézlap fedte. A gyönyörű nőből egy félholt lett egy óra alatt" - tette hozzá a testvér.