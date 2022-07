Az ABC7 Chicago értesülései szerint a lövöldözés délelőtt 10 óra körül, nagyjából tíz perccel a kezdés után szakította félbe az ünnepséget. A helyszínen 5 ember elhunyt, egy áldozat pedig a kórházban halt bele a sérüléseibe. A Highland Park kórház körülbelül 26 sebesült érkezéséről számolt be a bűncselekmény utáni percekben, közülük tízet mentőautó szállított a klinikára. Az orvosok sérült gyermekeket is elláttak, de egyelőre nem számoltak be elhunyt kiskorúról.

A rendőrség hétfőn este fél hét körül vette őrizetbe a mészárlás gyanúsítottját, a 22 éves Robert Crimót. A Donald Trumpot pártoló fiatalember rapperként viszonylag jelentős népszerűségre tett szert az interneten: a Daily Mail szerint a Spotifyon több mint 16 ezren hallgatják őt havonta, vagyona pedig elérheti a 100 ezer dollárt is, ami nagyjából 39 millió forintnak felel meg.

Crimo korábbi online megnyilvánulásai sejtethették a szörnyűség bekövetkeztét: tavaly ősszel megosztott egy olyan videóklipet magáról, melyben emberekre lövöldözve ábrázolta magát egy rajzon, illetve egy osztályterem padlójára ejtett töltényeket, utalva az iskolai lövöldözésekre.