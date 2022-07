A napokban mi is beszámoltunk róla, hogy mumifikálódott holttestet találtak Óbudán . A Metropol felkeresett egy igazságügyi orvosszakértőt az esettel kapcsolatban, aki elmondta, hogyan dolgoznak ilyenkor a hatóságok.

A BRFK közleménye szerint nem merült fel idegenkezűség nyoma az Óbudán talált holttesttnél, segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomoznak. Az igazságügyi orvosszakértő elmondta, hogyan próbálják meg azonosítani az ismeretlen elhunytakat.

"Ha nem egyértelmű, hogy mi történt az elhunyttal, akkor először a háziorvosi ügyelet vagy a mentőszolgálat kimegy, és megállapítja a halál beálltát. Ők döntik el, hogy természetes halállal halt-e meg az illető, vagy felmerült-e olyan körülmény, ami erőszakos cselekményre utalhat. A halottvizsgálat után elindul egy közigazgatási eljárás, amit rendkívüli haláleseteknél alkalmaznak. Ha felmerül az idegenkezűség lehetősége, vagy egy olyan baleseté, amiért valaki felelős lehet, akkor büntetőeljárást indítanak. Amikor olyan holttestet találnak, ami már régebb óta ott lehet, szinte mindig megindul a közigazgatási eljárás. Ez a boncolás eredményétől függően megváltozhat büntetőeljárásra is. Persze, ha kifognak valakit a Dunából, akinek egy kés áll ki a hátából, akkor értelemszerűen azonnal büntetőeljárás indul" - mondta a szakértő. Hozzátette, a modern kriminalisztikában több módszert is alkalmaznak a halottak azonosítására, a legmodernebb a DNS-technológia. "Nyilván nem mindenkinek van rögzítve a DNS-mintája, ilyenkor jön a második lehetőség, a bonctani adatok. Ezek lehetnek különös ismertetőjelek, tetoválások, műtéti hegek, vagy akár a beültetett orvosi eszközök is. A harmadik lehetőség pedig az antropológiai módszer, amikor a holttest bizonyos részeit rögzítik, és az alapján csinálnak preparátumot, ami alapján elemezni tudják a testet, vagy a későbbiekben egy fotóval összehasonlítani."

A vízből kiemelt halottakat sokszor befedi az iszap. Megkezdődik a hullaviaszos átalakulás, amitől a test viaszhoz hasonló állagú lesz. Ezeknél az elhunytaknál a rendőrség holttestrészkörözést is indíthat, aminél a lakosság segítségét kérik, azonban ilyenkor csak a holttestet jellemző részletek leírását teszik közzé.