Végh József, a valóságshow pszichológusa a Felfelé zuhanás című műsorban beszélt az asszonnyal kapcsolatos gondolatairól.

Nagyon természetesen mutatta be magát, közvetlen és nyílt volt. Nem játszmázott, őszintén beszélt. Sok volt benne a szabad gyermek, a kreativitás, a humorérzék, a könnyedség, bátran vállalta magát

– fejtette ki a szakember, aki csak akkor vette észre, hogy baj lehet Évivel, amikor a Big Brother már rég véget ért. Egyszer meg is látogatta őt.

„Azt nem állítom, hogy kiegyensúlyozott volt, és azt sem tudom, milyen életvezetést folytatott. Nem lehet tudni, mennyi alkoholt fogyasztott, használt-e egyéb szereket, vagy egyáltalán hogyan élte az életét. Nagy személyiségszerkezet-változás következik be egy ilyen műsor után, ha valaki nincs hozzászokva a rivaldafényhez" – idézte a pszichológus szavait a Bors.

A műsorban az is elhangzott, hogy BB Évi skizofréniában szenvedett és szenved jelenleg is – ez a rendellenesség a szakember szerint a valóságshow-n kívül is jelentkezett volna nála idővel.