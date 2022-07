Minden élet vége halál, nem véletlen, hogy sokakat foglalkoztat mindenféle információ, ami ezzel kapcsolatos. Egy temetkezési vállalkozó, Caitlin Doughty, aki az Ask a Mortician nevű YouTube-csatornájáról ismert, most arról beszélt, melyik a távozás legfájdalmasabb módja: egy ősi kínzási módszer, amit scapizmusnak neveztek.

"Lefolytatását azzal kezdték, hogy a célszemélyt egy fatörzshöz vagy csónakhoz rögzítették, majd vízen kívül csak tejet és mézet adtak neki táplálék gyanánt, de azt nagy mennyiségben. Amennyiben nem akart éhen halni ezzel kellett élnie, de persze a kényszertáplálás is gyakori volt. Ezek hatására folyamatos hasmenés alakult ki, ami különösen vonzott bizonyos rovarfajokat, persze ezek egyébként is komoly érdeklődést mutattak a magára hagyott test iránt. A hatást fokozta ha a mézes, tejes masszát kívülről is az áldozatra kenték. A bogarak a számukra értékes cukrokat nem épp gondosan lenyalogatva kezdték el fogyasztani. Nagy szerencséje volt a kikötözöttnek, ha idő előtt elhalálozott kiszáradásban" - idézi a Bors a Los Angeles-i székhelyű temetkezési vállalkozót.