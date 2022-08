Szűcs István Elekről első ránézésre valószínűleg senki sem mondaná meg, hogy nem csak egy duci kisfiú, aki a légynek sem tudna ártani. Pedig az igazság az, hogy a most 20 éves férfit szexuális erőszak 12. életévét be nem töltött személy sérelmére vádjával körözik.

A császlói férfi áldozata egy 3 éves kislány, akinek a szülei még 2020-ban fogadták be a megárvult, akkor 18 éves Eleket. A fiú apja meghalt, anyja börtönben volt, így teljesen magára maradt, a család pedig megsajnálta, és nem volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak segíteni rajta.

"Tudom, milyen dolog árván maradni, megesett a szívünk a fiún. Megbíztunk benne, szeretetet kapott, enni kapott, családtagként kezeltük. Sosem gondoltam volna, hogy magát az ördögöt fogadtuk be. Ha most a kezem közé kerülne, nem állnék jót magamért, ha visszaemlékezek a történtekre, ma is feláll a szőr a hátamon" - nyilatkozta a Blikknek az édesapa, Petronai Sándor.

2020. június 25-én, amikor Elek körülbelül egy hónapja lakott a családdal, a szülők dolgozni mentek, hároméves kislányukat pedig gyanútlanul rábízták a fiúra. Elek a játék ígéretével rávette a gyermeket, hogy meztelenre vetkőzzön, majd simogatni és puszilgatni kezdte a nemi szervét. A rendőrség később megtalálta az ujjlenyomatait és DNS nyomait a kislány testén. Ezután Elek levetkőzött, és rámászott a kislányra, hogy közösüljön vele, de ekkor belépett a gyermek édesanyja. Sikoltani kezdett, Elek elmenekült, de a rendőrök másnap elfogták.

A most 20 éves Elek ellen elfogatóparancsot adtak ki, 12 évet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt, de a férfi ismeretlen helyen tartózkodik, egyelőre nem találták meg. Bár a vádlott hónapokon keresztült letartóztatásban volt, kiszabadult. Elmondta az ismerőseinek, hogy fél visszamenni a börtönbe, és fél attól, hogy mit tennének vele azért, amit elkövetett.

A molesztált kislány édesapja úgy tudja, Elek Budapesten bujkál, de több falubéli is látta őt Császlón. Valószínűleg egy romos házban húzta meg magát, ahová a Blikk munkatársai ellátogattak, és valóban élet nyomaira bukkantak. Minden jel, a családi fotók, a bevetett ágy, a még langyos babkonzerv a kályhán arra utal, hogy az elkövető nemrég járt ott, és rendszeresen vissza is tér.

Bár egy helyi férfi jelezte a rendőrséen, hogy érdemes lenne éjszaka megnézni a házat, egyelőre nem találták meg Eleket. Úgy tudni, más, nála 10-15 évvel fiatalabb lányokat is rendszeresen zaklatott.

Szűcs István Elek fotóját, és a rejtekhelyéről készült képeket ide kattintva lehet megtekinteni.