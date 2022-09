Berki Mazsi harmincéves korára rengeteg élettapasztalatot gyűjtött – nem csak pozitívakat. Nagy megpróbáltatásoknak volt kitéve az elmúlt hónapokban, de szüntelen keresi a gyógyulást. Az élet történéseit igyekszik éretten, bölcsességgel kezelni. A kislánya, Emma miatt tartania kell magát, ahogy az előtte álló felkészülésben is helyt kell állnia a Dancing with the Starsban. A tánc elhunyt férjére, Berki Krisztiánra is emlékezteti, hiszen annak idején együtt is jártak táncórákra - erről is beszámol az özvegy a szerdán megjelenő hot! magazinban.