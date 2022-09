A Nyerő párosban mindig újabb és újabb kihívások elé állítják a versenyzőket, legutóbb egymásnak tehettek fel névtelenül kérdéseket, amikre mindenki előtt őszintén kellett válaszolniuk. Hódi Pamelához a következő kérdést intézték: "A közösségi médiában kitárulkozóan nyitottnak mutatod magad, ezzel szemben itt a villában a többiekkel zárkózott és távolságtartó vagy. Melyik az igazi éned?"

Erre válaszolva Pamela elmondta, nem érzi úgy, hogy a villában zárkózott lenne, ez manapság inkább a közösségi oldalakon jellemző rá, ugyan volt olyan időszaka is az életének évekkel ezelőtt, amikor ott is nyíltabban vállalta fel a magánéletét.

Az csak a nézők számára derült ki, hogy a kérdést Muri Enikő és Tóth Szabi tették fel, akik nem voltak elégedettek a válasszal.

"Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy most akkor melyik az igazi énje? Mert ha ő azt mondja, hogy figyelj, én amúgy alapvetően egy zárkózott csaj vagyok és jobban meg tudok nyílni a közösségi média felületeken, akkor azt mondjuk, hogy ezzel nincsen semmi probléma... Akkor én is kapok egy olyan választ, hogy vele nem is kell olyan szinten foglalkoznom, hogy én nyissak felé, vagy elvárjam, hogy végre beszélgessünk már egyet, hanem akkor jó, ezt így elfogadom" - mondta Enikő. "Ehelyett elindult egy olyan ködösítést, amiben sem az alanyt, sem az állítmányt nem értettük" - folytatta Szabi. "Mondjuk ki, hebegett-habogott, nem tudott egy normális választ adni a kérdésre, amit feltettünk neki" - zárta le Muri Enikő.