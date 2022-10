K. Ildikó és Sz. Dávid évekkel ezelőtt ismerkedett meg egymással egy nyíregyházi konditeremben. A fitneszmodell fejét teljesen elcsavarta a nála 10 évvel fiatalabb Dávid, és idővel összeházasodtak, majd megszületett a kislányuk, Anna.

Ahogy telt az idő, a kapcsolatuk egyre inkább megromlott, mivel a férj elvesztette a fejét, és állandóan féltékenységi jeleneteket rendezett, és fizikailag is bántalmazta Ildikót. A fitneszmodell végül bejelentette, hogy elköltözik tőle és válni akar, közös kislányukat azonban nem tiltotta el az agresszív férjtől.

Amikor péntek reggel Ildikó elment Dávidhoz a kislányért, elszabadult a pokol. Dávid több késszúrással kis híján megölte feleségét, majd miután Ildikó elmenekült, a férfi bezárkózott a házba a kislánnyal, és öngyilkosságot kísérelt meg.

Ildikó a szomszédhoz ment, végül ő segített rajta, és ő hívott segítséget is. Miután a rendőrök megtudták, hogy a gyerek még a házban van, értesítették a TEK-et, akik szerencsére sértetlenül találták meg a kis Annát, a megvágott csuklójú Dávidot pedig átadták a mentőknek, majd letartóztatták.

A fitneszmodell anyja most újabb részleteket árult el a történtekről:

"Egyelőre úgy tűnik, hogy a lányom állapota stabil, pedig összesen 10 késszúrás érte. Dávid átvágta a nyaki ütőerét, megszúrta a mellkasát, megsértette a szívét, és átszúrta a tüdejét. Ezenkívül úgy megrugdosta, hogy eltört Ildi egyik csigolyája. Egyértelmű, hogy meg akarta ölni, hiszen mire a lányom odaért hozzá, már előre ki volt készítve a kés és a balta" - mondta a Borsnak, hozzátéve, hogy Dávid állandóan féltékenykedett, főleg azután, hogy Ildikó szakított vele.

"A vejem szinte bele volt betegedve az egészbe. Volt olyan, hogy amikor hazaért, rávetette magát a lányom telefonjára, és számon kérte Ildit, hogy kivel beszélt és kinek a képét nézte meg a Facebookon. Azt is a gyerekem fejéhez vágta, hogy a konditeremben csak kurvák dolgoznak, miközben eleve ott kezdődött a kapcsolatuk" - folytatta Ildikó édesanyja. Azt is elmondta, hogy a két fél megegyezett, hogy az apa minden második héten két napra elviheti Annát, de hétköznap is találkozhatnak.

Dávid nem mindig élt ezzel a lehetőséggel, többször is berúgott ezen alkalmakkor, és bár a kicsit sosem bántotta, a fitneszmodellt rendszeresen brutálisan megverte.

Mint kiderült, Ildikónak nincs új párja:

"Nincs neki senkije, Dávid féltékenysége teljesen alaptalan volt. Az igaz, hogy a lányom a szakmájából adódóan egy nagyon szép nő, és jól is tartja magát. A vejem viszont állandóan provokálta, néhány hete azzal a bejelentéssel állított haza, hogy 'jól megdugtam a lángosos csajt'. Ez az ember nem normális" - nyilatkozta az anya.

A kis Anna jelenleg a nagynénjénél lakik, és a körülményekhez képest jól van, de hiányolja az édesanyját.