Az M6-os autópálya budapesti szakaszán történt a baleset, egy motoros szenvedett súlyos, életveszélyes sérüléseket. Elveszítette az egyensúlyát, ráadásul a bukósisakja is leesett, ezt később a helyszíneléskor sem találták meg. A férfi feje az egyik útelválasztó oszlopnak csapódott, a szörnyű esés következtében a Tények információi szerint a lába is leszakadt. Mentőautó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.