A 15 évvel ezelőtt történt feltételezett gyermekrablással gyanúsított férfit a közelmúltban több nő is megvádolta szexuális erőszakkal. Christian Brücknernek nemrég bíróság elé kellett állnia három rendbeli nemi erőszak és kétrendbeli, gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatás miatt.

Az egyik áldozatot, az akkor 20 esztendős Hazel Behant Brückner 2004 júniusában támadta meg a nő Portimãóban található, Praia da Rocha tengerparton fekvő lakásában. Behan elmondása alapján a tettes késsel fenyegette, mialatt megkötözte, majd összeverte és megerőszakolta őt, egyúttal az egész rémtettet filmre vette.

A nyomozók szerint az elkövető nagyon hasonlóan járt el, mint Diana M. támadója, akit 2005-ben erőszakoltak meg Praia da Luz-i házában. Brücknert ezért a bűncselekményért 2019-ben hét év börtönbüntetésre ítélték, amelyet jelenleg is egy oldenburgi intézményben tölt – írja a Blikk. Madeleine McCann feltételezett gyilkosát most Behan ügyében is bűnösnek találták.