A Bors úgy tudja, többen is látták, mi történt az énekesnő otthona előtt. Elmesélték, hogy reggel hat és hét óra között rendőrök és mentők érkeztek a 13. kerületi társasházba, a mentők elvitték az éneksnőt, a rendőrök egy ideig még helyszíneltek.

"A párom azzal ébresztett, hogy most jön a földszintről, szerinte a házban lakó énekesnő meghalt, mert iszonyatos rendőri jelenlét van a házban és a mentő is itt van" - mesélte az egyik szemtanú. "Láttuk, hogy a ház teljesen tele volt rendőrökkel. Ő a másodikon lakik, oda ment fel az a 10-12 rendőr. Először a szomszéd lakásba csengettek be, eltévesztették az ajtót, majd utána mentek a jó lakáshoz. Hoztak fel kutyákat is, a kezükben pedig olyan ecsetelők voltak, mint a helyszínelős filmekben... Durva volt az egész, gondoltuk is, hogy ki fog pukkanni a lufi, mert nem ez volt az első balhéja, vitte már el mentő máskor is, de rendőrök akkor nem voltak. Ez a mostani nagy cirkusz volt, azt hittük ezt nem lehet eltussolni, de azóta sem jelent meg a neve sehol" - tette hozzá.

A sztárvilágban azonban tudni vélik, kiről van szó, valamint azt is, hogy az illető rossz pszichés állapotban van egy ideje. Többen elmondták, hogy ők már felajánlották segítségüket, ám az énekesnő köszöni, nem kér belőle.

A Bors úgy értesült, hogy nem csupán arról van szó, hogy az énekesnő drogot fogyasztott, még nagyobb a baj, ugyanis megpróbálta eldobni az életét. Mindkét kezén mély vágásokat ejtett, melynek következményeként jelentős mennyiségű vért találtak a kiérkező rendőrök a kád előtt a fürdőszobában. A lap információi szerint a mentőket a sztár menedzsere értesíthette, akik időben kiértek a helyszínre.