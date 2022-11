Szabados Ágnes nyolc és fél évvel ezelőtt kapott először lehetőséget az RTL Híradójában, és a késő esti, valamint a hétvégi adásokban találkozhattak vele a tévénézők. A riporter és újságíró azonban nem hagyja el teljesen a képernyőt, ugyanis csatlakozik a csatorna másik műsorához, a Reggelihez. Szabados azonban nem valakinek a helyére, hanem tartakék emberként érkezik a produkcióhoz – írja a Blikk.

A híradózás mellett az évek során kipróbálta magát egy showműsorban is, méghozzá az Álarcos énekesben is. A műsorvezető a civil életben a Nincs időm olvasni-kihívásáról, valamint Libertine nevű könyvesboltjáról is ismert.