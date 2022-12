Boglárka meghurcolása még 2015 szeptemberében kezdődött, amikor három kiskorú gyermeke szeme láttára bilincsben vitték el férjével együtt az otthonából. 12 napot töltött a rácsok mögött, azonban még csak ekkor kezdődött a neheze: hét éven át tartották számon Boglárkát vádlottként, ráment az egészsége és a házassága is Lagzi Lajcsival.

Most, hogy a bíróság másodfokon is felmentette minden vád alól, már biztos, hogy az elmúlt években ártatlanul mocskolták be a becsületét. Ezért most kártérítést követel.

"Szándékában áll kártérítést követelni az Igazságügyi Minisztériumtól. Teljes jogosan, hiszen ártatlanul vonták eljárás alá, tették előzetes letartóztatásba, illetve mosták össze a nevét egy olyan bűncselekménnyel, amit nem követett el. Lelkileg mindez nagyon megviselte, és az ügyvédi, valamint egyéb költségek nagyobb kiadásokat is róttak rá. Ezek ismeretében egy szabad szemmel is jól látható, szép összegre számíthat, akár tízmilliós nagyságrendben is" – mondta a Blikknek dr. Fröhlich Krisztián.

A lap megkereste a zenészt is az ügy kapcsán, aki nem tagadta, nehéz éjszakán van túl.

"Többször is végiggondoltam, mit kellett volna másképp csinálnom, hogy ne történjen velem ez, de mindig arra jutottam, hogy semmit sem tennék másképp most sem. Egy dolog azonban nagyon zavar, mondhatni bánt: az a bírónő, aki a korábbi tárgyalási napokon komor, rezzenéstelen, szenvtelen arccal beszélt végig, a szerdai ítélethirdetésen igencsak jókedvűen, mosolyogva mondta ki, hogy börtönbüntetésre ítél engem. Noha személyesen nem voltam ott, de olyan emberek mondták nekem ezt, akik jelen voltak a tárgyalóteremben, és akiknek a szavahihetőségében megbízok. Ráadásul a saját szememmel is láttam a tévében" - mondta a trombitás.

"Rosszul gondolja bárki, aki azt hiszi, hogy most a reményvesztettek beletörődésével várom a sorsom. Lépni fogunk, de addig nem tudunk, amíg hivatalosan, írásban meg nem érkezik hozzánk az ítélet. Csak azt átolvasva tudjuk megtenni a következő lépést. Merthogy teszünk, az egészen biztos. Nemcsak a bíróság oldalán ültek a joghoz legmagasabb szinten értő emberek... Ebben az eljárásban nagyon sok hiba és felületesség volt, ezeket pedig nem szabad szótlanul hagyni. Noha Bogit, mint másodrendű vádlottat, felmentették, korántsem biztos, hogy az ügye véget ért. Egy neves külföldi ügyvédi iroda végig követte az eljárást, és alig várják, hogy Bogi rendelkezésére álljanak, immár nemzetközi szintéren..." – tette hozzá.