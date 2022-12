Stephen Bear letöltendő börtönbüntetést kaphat, miután bűnösnek találták abban, hogy megosztott az OnlyFans-on egy titkos szexvideót, amelyen az exével, Georgia Harrisonnal látható.

Bár az aktus közös megegyezésen alapult, exbarátnője tudta nélkül vette fel, majd a nő hiába könyörgött neki, hogy ne ossza meg a felvételt, Bear legalább 40 ezer fontot keresett a videó felöltésével az erotikus oldalon.

"Alig várom, hogy láthassam magam b***** a kertben" - harangozta be a videót a valósághow-sztár.

Az Ex on the Beach korábbi szereplőjét mostanra bűnösnek találták kétrendbeli magánjellegű, szexuális tartalmú fotók és filmek nyilvánosságra hozatala miatt. Legfeljebb két év börtönbüntetést kaphat, de óvadék fejében szabadlábra helyezhetik.

"Bear viselkedése teljesen elfogadhatatlan volt, és azokat, akik ilyen bűncselekményeket követnek el, felelősségre kell vonni. Szégyelltem magam, megbántottak, megsértettek, megtörtem, de ma megerősödve, hálásan és hatalmas egységet érezve állok itt azokkal, akik mindvégig támogattak ebben az embert próbáló helyzetben" - nyilatkozta Georgia, aki a tárgyalás során összeomlott. Elmondta, hogy ő és Bear részegen mentek ki a kertbe kártyázni, majd amikor szexeltek, nem tudta, hogy filmezik.

"Már korábban is szexeltünk. Visszatekintve sokkal izgalmasabb és mozgalmasabb volt a teljesítménye, mint általában, több póz, több erőfeszítés. Nem tudtam, hogy videóra veszi" - tette hozzá.

Miután kiderült, hogy mi történt, Georgia elsírta magát, és megmondta Bearnek, hogy elintézi, ha valaha megosztja a felvételt. Bear akkor azt mondta, hogy sosem tenne ilyet.

A sztár azt állította, hogy Georgia áll a videó kiszivárgása mögött, és le akarja őt csukatni - írja a The Sun.