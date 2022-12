Andy Vajna özvegye az Instagramon is közzétette a betörőkről készült felvételeket, amelyen jól látszik, hogy hatoltak be los angelesi házába. A felvételen a tolvajok autójának a rendszáma is látható, Timi ezért nagyon reméli, hogy hamar kézre kerülnek a betolakodók.

Még szerencse, hogy az ünnepek idejére Timi Aspenbe utazott,máskülönben ugyanis lehet, hogy ő is találkozott volna a tolvajokkal, akik ketten voltak.

Az üzletasszony tehát nem úszta meg stresszmentesen az ünnepi időszakot, arról azonban egyelőre nincs hír, pontosan mit vittek el tőle, vagy hogy a történtek miatt Aspenben maradt-e, vagy hazautazott Amerikába.