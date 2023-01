Az ágyhoz kötözve, arccal felfelé találták meg Daniel Alfredo Rusticane holttestét. A hatvanéves férfi állítólag egy este három nővel is találkozott, akiket egy társkereső applikáción keresztül ismert meg. A rendőrség jelenleg is próbálja felkutatni azokat a nőket, akikkel halála előtt randevúzhatott a férfi, ugyanis eltűnt az áldozat járműve és mobiltelefonja is.

Hombre argentino aparece muerto y maniatado tras una cita de Tinder



Daniel Alfredo Rusticane, excombatiente de Malvinas, apareció muerto sobre su cama, atado de pies y manos, en la localidad bonaerense de Laferrere. La última noticia que un amigo tuvo pic.twitter.com/NLZmOBRGfK — Sarah Ilych ❤️ ❤️ TASS (@Sarah83336937) December 17, 2022

A férfi halálát szívroham okozta, a hatóságok pedig nem zárják ki, hogy mielőtt kirabolták, erotikus játékra is sor került és ezért kötözték az ágyhoz a kezét és a lábát. A család a szomszédok segítségét kéri, hogy felkutassák azokat a nőket, akikkel Rusticane találkozhatott – írja a Mirror.