Az elmúlt években nem egyszer a feltört Instagram-fiókoktól volt hangos a magyar sajtó. A hírességek közül a csalók áldozatául esett például Kajdi Csaba , Lékai-Kiss Ramóna, Péter Szabó Szilvia, Radics Gigi és Tápai Szabina, de olyan vállalatok profilját is meghackelték mint a Burger King.

Az adathalászok most újabb áldozattal bővítették a listát, és ezúttal a tévés műsorvezető, Hajdú Péter Instagram-oldala felett sikerült átvenniük az irányítást. A bűnözők most is a jól bevált módszert alkalmazták: üzenetet küldtek a felhasználónak, hogy megkapta a "kék pipát", azaz hivatalos és elismert tagja lett a platformnak, és már csak egy lépés van hátra, hogy mindez véglegessé váljon.

Ekkor a csalók arra kérik a gyanútlan felhasználót, hogy adja meg a felhasználónevét és a jelszavát, mindezt Instagram-logóval ellátott üzenetben teszik.

Hajdú Péter is megadta az adatait és amint végigment a procedúrán, már el is vesztette 165 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalát – erről a Facebookon indított élő videójában beszélt. A zsaroló azt követően, hogy átvette az irányítást és eltüntette Hajdú profilját, megkereste a tévést, hogy bizonyos összeg fejében visszaállítja a fiókot, ám a műsorvezető hiába fizetett, a zsaroló csak még több pénzt, pontosabban lenyomozhatatlan kriptovalutát követelt.

Hajdú Péter megteszi a szükséges lépéseket, hogy visszaszerezze oldalát.