Megbotránkoztató eset történt a Gödöllői HÉV vonalának XVI. kerületi Nagyicce megállójánál hétfőn napközben. Egy 60 év körüli férfi szándékosan csupán néhány méterre vizelt a 16 éves lányoktól, majd dolga végeztével odament hozzájuk, és bizarr ajánlatot tett nekik.

A lányok visszautasították az ajánlatot, majd értesítették a szüleiket a történtekről, akik feljelentést tettek az ügyben.

"Visszament a lányomhoz és a barátnőjéhez - akik nem is voltak kihívóan felöltözve -, és megkérdezte tőlük, hogy mennyire bevállalósak. Miután mondták, hogy semennyire, mégis ajánlatot tett nekik. Azt mondta, hogy fizetne érte, ha 'előttük könnyíthetne' magán, és ők végignéznék... és másért is" - számolt be a történekről az egyik fiatal édesanyja, Viktória a Metropolnak.

A zaklató külsejét alaposan megnézték a lányok és rövid leírást adtak róla a szüleiknek, amit most mi is megosztunk veletek: