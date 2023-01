Ahogy arról a Life is többször beszámolt, Bradács Katalin még 2021-ben megölte kétéves kisfiát Olaszországban. A szörnyű tettre azután került sor, hogy a magyar bíróság ideiglenesen az apánál helyezte el Alexet, akivel a nő csak kéthetente három órára találkozhatott volna. A pornószínésznőként is ismert Katalin ezután több késszúrással végzett kisfiával. A holttestet lefotózta, majd egy élelmiszeráruház pénztári futószalagjára fektette.

A bíróságon ma tanúkat hallgattak meg az ügyben. Egy rendőr elmondta, hogy többen is jelezték a hatóságoknak, hogy egy nő ténfereg Chiusi Scalo utcáin, és nagyon furcsán viselkedik, ezért megállították. Észrevették, hogy egy kést rejteget, amit lefoglaltak, Bradácsot pedig bár feljelentették, de elengedték - írja a Bors. Ebből kikövetkeztethető, hogy a gyerekgyilkos anyának volt egy másik vágóeszköze is, majd előkerült a bűncselekményhez használt kés is. Bradács az élelmiszerüzletben a futószalag alá, a vásárlók számára kikészített szatyrok mögé rejtette a táskáját.

Továbbá a térfigyelő kamerák felvételeiből az is kiderült, hogy a gyerekgyilkos anya, miután elkövette a szörnyűséget, még inget cserélt. A gyermek babakocsiját egy árokba dobva találták meg a rendőrök egy játszótér közelében, majd egy játékokkal teleszórt ösvény elvezette őket a gyilkosság feltételezett helyszínére.

A teremben kialakított ketrecbe zárt Bradács Katalin a tárgyaláson folyamatosan jegyzetelt.

"A vádlott tettét illetően erősen körvonalazódik az előre megfontoltság" – mondta a Borsnak Massimiliano Scaringella, a gyászoló apa jogi képviselője.