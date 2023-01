A nő azt állítja, hogy azóta sem jött rendbe, a fizikai és lelki trauma, amit akkor elszenvedett a mai napig hatással vannak az életére.



"Többször mondtam neki, hogy nem, és kértem, hogy hagyja abba, de ő tovább folytatta. Ezután lerántotta rólam a nadrágot, majd erőszakkal behatolt" - idézte az AP News cikke alapján a nő nyilatkozatát a Blikk.

Vallomásában a nő nem árulta el az erőszak pontos dátumát, annyit tudott csak mondani, hogy a kilencvenes évek elején történt, nagyjából akkor, amikor Tyson egy másik nőt is megerőszakolt. Utóbbiért jogerősen el is ítélték, három évet börtönben is ült.