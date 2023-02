Nyár elejétől olyan termékek kerülnek le a szigetország polcairól, mint az eldobható evőeszközök, tányérok, poharak és szívószálak.

A szóvivő - aki egyúttal a médiáért felelős miniszteri posztot is betölti - beszámolt arról, hogy a döntés alapját egy másfél éve kezdődött szakértői kutatás képezte, amely a műanyaghulladék környezetre és élővilágra gyakorolt hatását vizsgálta. Ennek eredménye rámutatott, hogy az egyszer használatos műanyagok környezetszennyező hatása az elefánt- és szarvaspopulációra is káros hatással van: sok vadon élő állat ugyanis a szeméttelepeken keresett táplálékot, a boncolások pedig több egyed szervezetében is műanyagot fedeztek fel.

A kutatás ennek egyik okaként az erdőirtást nevezte meg, melyek következtében a vadon élő állatok élettere egyre szűkül, emiatt az emberek lakta területek közelében keresnek táplálékot, ez folyamatos konfliktusokhoz vezet a lakosság és az állatok között, ami évente mintegy 50 ember halálát okozza.

Az elefántot szent állatként tisztelik Srí Lankán, így a fajt számos törvény védi. 2021-ben megtiltották az eldobható műanyagok behozatalát, hasonló okokból: ekkor az ország északkeleti részében pusztult el több állat is a szervezetükbe került műanyag miatt.