Nagy Melanie sikeresen az előnyére fordította azt a sok kéretlen figyelmet, amit az elmúlt időszakban kapott. Elárulta, úgy döntött, kihasználja ennek a lehetőségeit.

"Azt gondolom, hogy egy olyan típusú ember vagyok, aki igyekszik minden helyzetből a legtöbbet kihozni, illetve próbálom csak a pozitív dolgokat beengedni az életembe. Ez a figyelem, ami most körülvesz, annak ellenére szegeződött rám, hogy nem feltétlenül szerettem volna, de úgy vagyok vele, ha már a szakításom okán a középpontba kerültem, akkor kihasználom a lehetőségeket. Kaptam is egy felkérést, sikerült elhelyezkednem a Dikh Rádiónál és a televízióban is kipróbálhattam magam műsorvezetőként. Fontos volt, hogy az, amit én képviselek, átjöjjön a hallgatóknak és a nézőknek is. A jövőben is erre fogok törekedni, szeretnék minél többet átadni ebből..." - mondta az anyuka a Borsnak. Hozzátette, nem minden felkérést fogad el.

"Több megkeresést kaptam már, azonban volt, amit visszautasítottam, mert nem tudtam vele azonosulni, vagy éppen azt éreztem, hogy a személyiségem nem tudom megmutatni. Igyekszem szelektálni, hiszen az előbb említett okok mellett a gyermekeim érdekeit is néznem kell, így csak olyan munkákat vállalok, amivel meg tudom teremteni az egyensúlyt a gyermeknevelés és karrier között" - mondta Nagy Melanie, akit nemrég Kucsera Gáborral hoztak hírbe.

Az egyedülálló anyuka új dolgokat is bevezetett az életébe, valamint nagy tervei vannak a jövőre nézve.

"Az idei évben szerettem volna a rendszeres mozgást is beépíteni az életembe. Érzem magamon, a szervezetemen, hogy szükségem van erre az énidőre, illetve egyfajta keretet is ad az életemnek. Az elmúlt időszakban sajnos ez mind elmaradt... Tavaly januárban 10 kilót fogytam egy hónap alatt, nem nagyon volt időm és energiám sem azzal foglalkozni, hogy nekem most sportolnom kell... Most viszont elérkezettnek érzem az időt, hogy ennek is teret adjak. Sosem voltam sajnos egy sportos alkat, annak ellenére, hogy a szüleim próbáltak arra sarkallni, hogy minél több sportágban próbáljam ki magam, de valahogy mindig a művészetekhez lyukadtunk ki. A jógában viszont most megtaláltam azt a mozgásformát, amivel tudok azonosulni, jól érzem magam benne és szeretem is csinálni" - árulta el.

"Eltelt annyi idő, hogy le tudjam szűrni, tetszik, amit csinálok. Egyedülálló anyaként fontos, hogy csak olyan munkákat vállalok, amit össze tudok egyeztetni a gyermekneveléssel. Ilyen volt a rádiózás, de a televíziózás is. Most egy időre lekerültem a képernyőről, de dolgozunk egy új műsoron, illetve sminkoktatóként is tevékenykedem. Utóbbival nagy terveim vannak, szeretnék majd egy saját szalont is nyitni, ami kifejezetten az édesanyákra fókuszál majd" - mondta.