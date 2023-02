Ahogy a Life.hu is megírta, szakított Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A különválásban a megcsalás is szerepet játszott, a kajakos egyik állítólagos volt szeretője is nyilatkozott a lapoknak. Kucsera Gábort pedig most egy újabb nővel hozták hírbe, mégpedig G.w.M volt feleségével és gyermekei édesanyjával, akit Kulcsár Edináért hagyott el.

Egy zárt Facebook-csoportban bukkant fel a bejegyzés, miszerint egy szemtanú látta, ahogy Kucsera Gábor távozik Nagy Melanie IX. kerületi lakásából. Szó szerint így szól a poszt:

"Kucsera Gábort Nagy Melanie lakásából láttak ki jönni ma, a 9. kerületben" - idézi a posztot a Bors, amiből az is kiderül, hogy nem a posztoló látta, hanem neki is úgy mondták.

Hogy ebből mi az igazság, egyelőre nem tudni. Bár a lap megkereste Kucsera Gábort, de nem kommentálta a híresztelést.