Stella Stevens 85 éves korában távozott az élők sorából. Élete során több mint 140 filmben és sorozatban láthatták a nézők.

Stevens már rögtön az első filmjéért, a Say One for Me-ért megkapta a legjobb kezdő színésznőnek járó Golden Globe-ot - számolt be az Origo.

A színésznő évek óta küzdött Alzheimer-kórral.