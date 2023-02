A rendőrség munkatársai felkutatták és megtalálták azokat a szakembereket, akik képesek felújítani, sőt fejleszteni a Fáma III lézeres sebességmérőket, melyeket közel húsz évvel ezelőtt vásároltak az egyenruhások. A módosított traffipaxok első mintapéldánya tavaly decemberben lett kész, és azóta megállás nélkül folyik a többi, sérült vagy leselejtezés előtt álló készülék javítása.

Az új szupertraffipaxok mérni tudják a szemből érkező és az elhaladó járművek sebességét is, álló-, és a GPS moduljuknak köszönhetően mozgó állapotban is. Nagyon messzire ellátnak, akár 1800 méterre, az állóképek mellett mozgóképet is képesek rögzíteni memóriakártyára. Így a sebességmérésen túl egyéb szabálytalanságok dokumentálására is képesek – tilos jelzésen való áthaladás, záróvonal-átlépés. Működhetnek kézi-, vagy automata üzemmódban is – írja a kreszvaltozas.hu.