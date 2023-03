Megrázó esetről számolt be Lukács Gabi énekesnő: 13 éves lányát támadta meg egy kutyafalka Zsámbékon. A gyereknek az édesapjával volt találkozója, oda tartott, amikor február 10-én, a helyi pincesor tetejénél 5-6 kutya kezdett közeledni felé.

"Egy kistermetű kutya harapott először a vádlijába, utána gyakorlatilag az összes kutya nekiesett, húzták, vonták, cibálták mint egy darab húst. Többször a földre rántották. Négy végtagja sérült komolyabban, hálistennek a törzse, a nyaka és a feje nem sérült. Azt gondolom, szerencsénk van, hogy ez télen történt, ezért vastag kabát és sál volt rajta, dehát a kabátját és minden ruháját széttépték. Amikor az apukája megmentette és leszedte róla a kutyákat, addigra gyakorlatilag mindent lecincáltak róla" - mondta a Blikknek az énekesnő.

"Először meglátta a kutyákat és jelezte az apukájának a telefonban, hogy kutyák vették körül. Addig amíg tudta mondani, hogy mi történik vele, folyamatosan beszélt, de miután a földre rántották, csak a sikolyait lehetett hallani a vonalban. Tehát gyakorlatilag az édesapja végighallgatta a teljes támadást telefonon. Nagyjából kiszámoltuk, körülbelül hatperces volt a támadás. Hat percig tartott, amíg a lányom apja kocsival odaért a helyszínre. Ahogy odaért, dudálni kezdett, arra a kistermetű kutyák szétugrottak, a nagyok azonban nem. Azokat az apuka rugdalta le a gyerekünkről. Miután betette a lányunkat az autóba és indulni készült, az állatok még a kocsit is megtámadták!" - tette hozzá. A gyereket egyből kórházba szállították, az énekesnő ott szembesült azzal, milyen sérüléseket szenvedett a lánya.

"A mentőszolgálaton, amikor odaértem, mintha egy horrorfilmbe csöppentem volna. Cafatokra tépték a lányomat. Mindkét lába bokától combig be lett kötve, a bal keze a vállától a csuklójáig szintén. Végül a János kórházban elaltatták, majd egy több mint két órás műtét során varrták össze. Most kapja a veszettség elleni oltást, de azt gondolom, hogy rendbe fog jönni. Jelenleg vannak még csomók a harapások környékén a testén. Maga a gyógyulás testileg és lelkileg egy hosszabb folyamat lesz.

Szépen lépésről lépésre haladunk. Ő rettentően erős! Szakember segítségét is igénybe vesszük, azt gondolom, hogy pszichológus ehhez szükséges. Az első napok nagyon hullámzóak voltak. Jelenleg vannak rémálmai és biztos, hogy lesznek is még. A héten visszament az iskolába, az osztálytársai egy szeretetcsomaggal fogadták, ezek rendkívül fontos dolgok" - mondta az énekesnő.

Kiderült, hogy az elkóborolt állatokkal másoknak is meggyűlt már a baja a településen. Ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. "Én mindenképpen bele fogok ebbe állni! Több állatvédő egyesülettel is felvettem a kapcsolatot, mert ilyen nem fordulhat elő! Nem az én tisztem azt eldönteni, hogy ez az egész incidens kinek a felelőssége, ezt majd eldönti a rendőrség és a bíróság. De azt gondolom, hogy az az én felelősségem is, hogy tegyek azért, hogy ez ne történhessen meg többé senkivel" - mondta Lukács Gabi.