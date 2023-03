Még soha nem figyeltünk meg ilyen hatalmas galaxisokat, melyek ilyen rövid idővel az ősrobbanás után jöttek létre. A most felfedezett hat galaxis több mint 12 milliárd éves, mindössze 500-700 millió évvel az ősrobbanás után alakultak ki, és a Napunk tömegének akár 100 milliárdszorosát is elérhetik. Ez túl nagy ahhoz, hogy a jelenlegi modellek szerint is létezzenek. Ez a felfedezés megváltoztathatja a világegyetemünk legkorábbi galaxisainak kialakulásával kapcsolatos ismereteinket"– fejtette ki Ivo Labbé, az ausztráliai Swinburne Műszaki Egyetem munkatársa.

Azt, hogy az objektumok valóban galaxisok, továbbra sem tudják minden kétséget kizáróan megállapítani, és jelenleg is kutatások folynak annak érdekében, hogy feltárják azok valódi természetét, a távolságukat, a méretüket, valamint a kémiai összetételüket – írja a Metropol.