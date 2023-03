Mint írták, a Puskás Aréna környékén a mérkőzés napján már 18 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.

Tekintettel arra, hogy a stadion környékén korlátozottak a parkolási lehetőségek, a BKK azt kéri, hogy a Puskás Arénát közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Ennek érdekében a mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos.

A stadionba a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől is be lehet lépni. Az aréna gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető – írták.

A BKK közleménye szerint várhatóan 18 órától lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, a Stefánia utat a Thököly út és a Hungária körút között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát, valamint az Istvánmezei utat is.

A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja.