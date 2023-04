A Hableány hajókatasztrófa kártérítési pere, melynek keretében a koreai áldozatok hozzátartozói perlik a Viking tulajdonosait sérelemdíj megfizetése végett, továbbra is folyik.

A tragikus balesetben elhunyt lányát és vejét gyászoló 75 éves Ling Yan Hyu videós tárgyaláson vett részt és elmondta, mennyire megerőltetővé vált az élete a tragédia után.

Ling Yan Hyu szívszorító vallomása szerint lánya volt a támasza érzelmi, anyagi és fizikai szempontból is. A nő halála óta sokkal nehezebb lett az élete, és kardiológiai problémák miatt kórházba is került. A gyász miatt gyógyszert is szed a szívére.

Az idős asszony nagyobbik lányát is meghallgatta a bíróság, aki 200 km-re lakik édesanyjától. Elmondása szerint az anya ápolása ma már dupla teher számára, a testvére hiánya miatt depressziós lett, s a baleset óta kerüli az embereket. Ebben az eljárásban mind a ketten 35 millió forintos sérelemdíjat kérnek a Viking társaságtól – írja a Blikk.