Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Ferenc pápa ma kezdődő háromnapos magyarországi látogatása miatt a hét végén Budapesten, mindez a közösségi közlekedést is érinti. Péntek délelőtt és vasárnap délután időszakosan lezárják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, ezért a buszok sem tudják megközelíteni a Liszt Ferenc-repülőteret.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint ideiglenesen, egy-egy időszakban fontos útvonalakat zárnak le és számos helyen korlátozzák a parkolást.

A katolikus egyházfő megérkezése után, ma 10 órától 11 óráig lezárják a Liszt Ferenc-repülőtér 2. - M4 autóút - M0-s autóút - M5-ös autópálya - Nagykőrösi út - Gyáli út - Könyves Kálmán körút - Rákóczi híd - Pázmány Péter sétány - Műegyetem felső rakpart - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Döbrentei tér - Krisztina körút - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér - Szent György utca - Szent György tér útvonalat.

Nem lehet közlekedni 12 órától 13 óráig a Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér - Krisztina körút - Hegyalja út - BAH csomópont - Jagelló út - Apor Vilmos tér - Stromfeld Aurél út, majd 16 óra 30 perctől 18 óra 30 percig a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Szabadsajtó út - Kossuth Lajos utca - Astoria - Károly körút - Bajcsy Zsilinszky út (Bazilika) útvonalon.

Szombat délelőtt egy ideig a XII. kerületi Stromfeld Aurél út - Orbánhegyi út - Istenhegyi út - Mátyás király út, majd a Mátyás király út - Istenhegyi út - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Kossuth Lajos utca - Astoria - Rákóczi út - Szövetség utca - Dohány utca - Rózsák tere útvonalon lesz lezárás, míg délután a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Kossuth Lajos utca - Astoria - Rákóczi út - Baross tér - Kerepesi út - Ifjúság útja útvonalon.

Vasárnap 1 órától 12 óráig le lesz zárva a Szent István körút - Bajcsy-Zsilinszky út - Bank utca - Széchenyi utca - Duna által határolt terület, valamint 14 óráig az Újpest rakpart a Jászai Mari tértől, a Széchenyi felső rakpart a Jászai Mari tér és a Kossuth tér között, valamint az Alkotmány utca, a Honvéd utca, a Szalay utca, a Szemere utca egy-egy szakasza.

A lezárások érintik mindemellett a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Március 15. tér - Pesti alsó rakpart - Markó utca - Balassi Bálint utca - Kossuth Lajos tér útvonalat, majd a VIII. kerületi Szigony utcát és Práter utcát is.

Ferenc pápa elutazásának tervezett idejére, vasárnap 17 órától 18 óráig lezárják a Szigony utca - Baross utca - Illés utca - Korányi Sándor utca - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Gyáli út - Nagykőrösi út - M5-ös autópálya - M0-s autóút - M4-es autóút - Liszt Ferenc-repülőtér 2. útvonalat.

A pápalátogatás miatt időszakosan nem parkolhatnak autók például a Károly körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Rákóczi út, a Baross tér, a Kerepesi út, a Könyves Kálmán körút, a Pázmány Péter sétány egy-egy szakaszán, valamint a Műegyetem felső rakpart teljes területén.

Azok az autótulajdonosok, akik megszegik a parkolási tilalmat és a gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy autójukat hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről. A telefonszám április 30-án 24 óráig üzemel.

A további forgalmi változásokról és lezárásokról erre a linkre kattintva lehet tájékozódni. Az oldalon a BRFK a fővárosi autóforgalomban várható ideiglenes korlátozásokat jelző térképet is közzétett.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a korlátozások a járataikat is érintik, ezért a fővárosban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. A bkk.hu/papalatogatas oldalon magyarul, a bkk.hu/papalvisit oldalon angolul is percre pontosan lehet követni a közlekedési változásokat.

A Ferihegyi repülőtérre vezető utat pénteken 10 és 11 óra között, vasárnap pedig 16.50 és 17.30 között lezárják, és a környező útvonalakon is kell korlátozásokra számítani, ezért ezekben az időszakban a repülőtérre közlekedő buszjáratok - 100E és 200E - nem tudják megközelíteni a Liszt Ferenc-repülőteret. A BKK azt kéri, hogy a késések elkerülése érdekében korábban induljanak el az utasok a reptérre.

A vasárnapi mise helyszíne, a Kossuth Lajos tér megközelítésére a metrót, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamost ajánlják (a 2-es metró a Kossuth téren várhatóan 11 óráig nem áll meg).

Ferenc pápa 2023. április 28. és 30. közötti apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményről beszámol a közmédia. A Duna tévécsatornán, illetve a Kossuth rádióban összesen hat - pénteken, szombaton és vasárnap is két-két - élő közvetítés lesz látható, hallható.