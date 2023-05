A gyermek szülei szinte sosem cserélték a pelenkáját, így a saját ürülékében kellett feküdnie, miközben éhezett és bántalmazták. Testén zúzódások sorozata és kiálló csontjai tanúskodtak a szenvedésről, amit el kellett viselnie.

Az eset azután került a hatóságok látókörébe, amikor a kisgyermek meghalt egy fertőző tüdőgyulladásban, amit a szülők nem kezeltettek orvossal. A szülők kegyetlensége nem csak ebben az esetben mutatkozott meg, több gyermeküket is ugyanilyen körülmények között nevelték. A kicsik egy szobában, gyakorlatilag saját ürülékükben feküdtek, miközben a szülők bántalmazták őket.

A bírósági tárgyalások jelenleg is folynak. A szülők közül az édesanya már beismerte bűnösségét, míg az édesapa továbbra is tagad. A szülők életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphatnak, ha bűnösnek találják őket – írja a Tények.